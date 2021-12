Comment bien choisir son foie gras

C'est un invité de marque à la table des fêtes. Mais avec des centaines de références dans les rayons, une question s'impose : c'est quoi au juste un bon foie gras ? Le bloc de foie gras convient pour des toasts à l'apéritif. Le foie gras entier, lui, se déguste tranché à l'entrée. Le second est plus coûteux, mais il est bien plus qualitatif.

Pour se faire plaisir en cette fin d'année, direction le rayon frais. On y trouve le haut de gamme du foie gras. Celui qui porte la mention : mi-cuit. "Il est plus frais et plus fort en goût", "tant qu'à se faire plaisir, autant mettre le prix et en manger très peu".