Comment cuisiner sa pêche à pied ?

Alain est rentré avec quelques ormeaux et des coquilles Saint-Jacques, elles aussi pêchées à pied. Il vide les coquilles et brosse ses ormeaux. Avant de cuisiner ces derniers, il y a une étape essentielle : il faut les battre pour les attendrir. Côté recette, son épouse Françoise cuisine la Saint-Jacques en deux façons : carpaccio en entrée et juste poêlée dans du beurre avec les ormeaux. En fin de cuisson, elle rajoute un peu de persil et il ne reste plus qu'à déguster.