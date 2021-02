Comment l'Armagnac est-il distillé ?

À Lannepax, dans la région du Bas Armagnac, la distillerie de la maison Delord est en chauffe pour au moins six semaines. Yvan Bachelier est aux commandes. Il conduit les vieux alambics, et pour cela, il met tous ses sens en éveil. Pendant un mois et demi, ces vieilles machines de cuivre vont chauffer en permanence. Des jours et des nuits ponctués de petits ajustements presque imperceptibles, notamment en fonction de la température extérieure et de la pression atmosphérique.