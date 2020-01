Comment Laurabuc, dans l'Aude, "revit" grâce à SOS Villages

Il y a quinze ans, Laurabuc, commune de l'Aude d'un peu plus de 400 habitants, comptait deux stations-service et trois commerces. Mais depuis, tous ont mis la clé sous la porte. Jusqu'à ce que le maire fasse appel à SOS Villages pour trouver un repreneur pour son épicerie multiservices, en postant une annonce sur le site de l'opération*. Une initiative qui s'est révélée "très rapide et efficace", assure-t-il aux équipes de TF1 dans le reportage du JT de 13 heures en tête de cet article : "On a eu une cinquantaine de réponses de personnes originaires de toute la France".

Parmi elles, Agnès et Lionel, auxiliaire de vie et mécanicien originaires du Var, dont les candidatures ont été retenues. Leur commerce a ouvert le mois dernier. Une arrivée applaudie par les habitants, ravis de ne plus avoir besoin de prendre leur voiture pour aller acheter des viennoiseries ou des produits de dépannage. "Maintenant, on revit", confie l'un d'eux.