Compagnons du devoir : à la rencontre d’un ferronnier

A Morillon, dans la Vallée du Giffre, la musique du ferronnier résonne. Le marteau cogne ce métal devenu malléable. Il se plie aux caprices de son maître. "On crée les choses et on développe en ponçant le métal avec la main et l'esprit", explique Frédéric Andrès, maître artisan ferronnier d'art. "Il y a un travail de finesse dans la ferronnerie, comme la haute couture", ajoute-t-il.