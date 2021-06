Comptage des oiseaux : qui participe à l'opération ?

Merles, fauvettes, moineaux ou tourterelles, ils sont l'objet de toutes les attentions. Magalie et Alexis, un peu à l'écart, les observent en étant le plus discret possible. La famille participe au comptage national des oiseaux. Deux fois par an, pendant une heure, des ornithologues amateurs recensent les volatiles dans leur jardin afin de mieux identifier la diversité des espèces. C'est aussi une activité qui permet de partager un moment en famille et d'initier la jeune génération.