VIDÉO - Confinement à Marseille : une ville à l'arrêt vue du ciel

Comme si la fameuse Canebière et le Vieux-Port avaient changé de visage. À l'heure du confinement, ces lieux de rassemblement se sont vidés à Marseille. Les restaurants sont fermés et les voies de circulation désertes. Rue Saint-Ferréol, l'une des artères piétonnes les plus commerçantes du centre-ville, les boutiques ne sont pas non plus ouvertes. Les plages, elles, sont désormais totalement interdites d'accès.