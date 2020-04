Confinement : Avignon vu du ciel

Personne désormais ne marche ni ne danse sur le fameux pont d'Avignon. L'image de la ville privée de ses touristes est étonnante. L'esplanade est déserte, les terrasses des cafés et restaurants sont vides. Le silence est encore plus déstabilisant au Palais des Papes, le lieu le plus fréquenté d'Avignon, qui a attiré l'année dernière près de 700 000 visiteurs. Impression d'une ville fantôme où le confinement semble plutôt bien respecté.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.