Confinement : les ventes dans les drive-fermiers ont bondi à Bordeaux

A Bordeaux, les drive-fermiers, un concept de circuit-court créé en 2012, ont bondi en quelques semaines. Avec le confinement, les consommateurs privilégient ces marchés pour faire leurs courses si bien que la demande est désormais supérieure à l'offre. Grâce à cela, les agriculteurs ont vu leur chiffre d'affaires multiplié par six. Et pour se rapprocher encore plus des clients, la mairie de Bordeaux et la Chambre d'agriculture ont décidé d'ouvrir un nouveau point de retrait en centre-ville.



