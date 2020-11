Confinement : quelle est la situation au marché de Castillon-la-Bataille ?

Les Français sont à nouveau confinés depuis une quinzaine de jours et ce lundi matin au marché de Castillon-la-Bataille, on commence à trouver le temps trop long. Philippe Hivert, vendeur de poules pondeuses, a constaté que ces derniers jours, il y a moins de monde au marché, pourtant, la plupart des magasins sont fermés. "Les gens ont certainement peur de sortir", a-t-il rajouté.



Sur ce marché, on est assez pessimiste pour Noël. Certains ne pensent pas qu'ils pourront voir leurs enfants pour les fêtes, car ces derniers vivent loin. On ne sait pas encore s'il sera possible ou non de passer d'un département à l'autre. Même l'éleveur de canards a diminué sa production cette année.



Malgré tout, les habitants gardent le moral à Castillon-la-Bataille. Avec l'hiver qui approche, c'est l'occasion de cuisiner des plats un peu plus riches. D'autres en profitent pour aller à l'apéro le dimanche. Le rire est aussi une arme efficace pour combattre la morosité pendant cette période compliquée.