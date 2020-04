Confinés sur le Canal du Midi, ils entretiennent leur bateau et leur jardin

Depuis le début du confinement, le Canal du Midi est désert. Tous les soirs à 20 heures, un concert de corne de brume résonne jusque dans le port de plaisance. Devenu un rituel, c'est un moyen de montrer une solidarité envers le corps médical et de marquer une présence sur le site. En effet, ils sont une centaine à être confinés sur leurs péniches. Pour beaucoup, confinement rime avec entretien et bricolage tandis que d'autres profitent d'un jardinage en famille.



