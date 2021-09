Confitures bio : la recette de la solidarité

Retraités, Michel et Marie-Claude attendent les bénévoles, leurs sauveurs du jour, de pied ferme. Dans le fond de leur jardin, pommes et poiriers débordent de fruits. Coralie Tisnes Versailles, présidente de l'association "Aux arbres citoyens", rappelle les consignes pour les nouveaux cueilleurs. C'est parti pour deux heures de cueillette. Si certains utilisent leurs mains, d'autres préfèrent les perches, pas toujours simples à manipuler. À 73 ans, Marie-Claude ne peut plus ramasser tous les fruits de son jardin. La cueillette des bénévoles lui rend bien service.

Pour la prochaine étape, il faut rassembler la montagne de fruits récoltés, soit 320 kg de pommes et de poires au total. Belle performance ! Petites photos souvenir pour marquer le coup avant que Coralie ne répartisse la récolte du jour. Les plus beaux fruits vont à la banque alimentaire et les plus abîmés pour réaliser les confitures bio à l'épicerie solidaire de la Rochelle. Les fruits sont entre de bonnes-mains puisque Catherine et Solange s'y connaissent en confiture. Les pots seront ensuite vendus sur les rayons où les prix sont volontairement bas pour aider les personnes aux revenus modestes.