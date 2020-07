Connaissez-vous l’histoire de la tarte tropézienne ?

Symbole culinaire de Saint-Tropez, la tarte tropézienne fait la renommée de cet ancien port de pêche depuis 65 ans. Elle est née d'une rencontre entre Alexandre Micka, immigré polonais, et Albert Dufrêne, coiffeur. Sa recette est détenue par ce dernier depuis 1985. Seules quelques personnes, dont son fils Sacha, en connaissent les secrets et perpétuent le savoir-faire. Quant au nom de la tarte, on le doit à Brigitte Bardot qui l'a soufflé pendant le tournage du film "et Dieu... créa la femme" en 1965.