Coronavirus : comment vit-on le confinement dans le Puy-de-Dôme ?

Montpeyroux (Puy-de-Dôme) est l'un des plus beaux villages du pays. En cette période de confinement, plus aucun touriste ne circule dans les rues de la commune. Les habitants ont désormais, pour eux seuls, un grand air et de grands espaces. Si certains sont étonnés de cette ambiance si particulière, d'autres profitent de cette période pour jardiner et rendre visite à leurs voisins.