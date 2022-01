"Si on reste plusieurs minutes, on y laisse sa vie" : les algues vertes, un fléau sans fin sur cette plage bretonne

Les barrières qui bloquent l'accès à la plage sont là depuis maintenant six mois. Un bien triste record : les algues vertes s'éternisent et la grève de sable blanc d'Hillion, dans la baie de Saint-Brieuc, ressemble désormais à un marécage pestilentiel. "Ça me fait mal au cœur, parce que nous au début, on se baignait. Maintenant, ça fait des années qu'on ne le fait plus", lance une femme interrogée par TF1 dans le reportage en tête de cet article. "Les odeurs, ce n'est pas agréable. À marée haute, on ne sent pas, mais à marée basse, c'est infernal", souligne un autre.