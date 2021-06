Coup d'envoi de la récolte du sel de Guérande en Loire-Atlantique

C'est le moment décisif de l'année : celui où les couches de sel commencent à se former dans les marées. Pour Lionel Charteau, c'est également le meilleur moment pour faire découvrir son terroir. La fleur de sel ne se forme qu'en fin de journée quand les conditions sont idéales avec du soleil et du vent. Il n'y a plus qu'à récolter délicatement. "Je vais directement prendre la partie qui est bien compacte où la fleur me semble un peu plus fine", confie Françoise Charteau, une paludière indépendante.