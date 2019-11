Coup d'envoi du marché aux truffes de Carpentras

À Carpentras, dans le Vaucluse, le premier marché aux truffes de la saison débute ce vendredi 15 novembre. Pour l'occasion, trufficulteurs, acheteurs, revendeurs et courtiers se retrouvent pour acquérir ce qu'ils appellent leurs "diamants noirs". Dans la matinée, le kilo se vendait entre 300 et 350 euros chez les professionnels, et les transactions se faisaient dans la discrétion. En cuisine, il ne suffit que d'une vingtaine de grammes de truffes pour se faire plaisir avec une omelette.