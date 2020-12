"Coup de cœur de Noël" du 13H de TF1 : la caverne d’Ali Baba des peluches

Il n'y a pas d'âge pour les peluches. On commence par le doudou quand on est bébé, puis on passe à la peluche pour les enfants et même les plus grands. En la matière, Dominique Le Douguet en connaît un rayon. Il est intarissable quand il évoque le monde des peluches. Il pourra vous conseiller sur celle qui plaira selon les âges et les personnalités. Il livre également de petits secrets pour les coiffer.