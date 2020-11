"Coup de cœur de Noël" : les Bredele, ces succulents gâteaux alsaciens

L'histoire de ces petits gâteaux commence en cuisine et en famille. Autour du cahier rassemblant les recettes accumulées au fil du temps, trois générations sont à pied d'œuvre. La préparation est toute simple et très généreuse : beurre, farine, sucre, amende et cannelle pour les plus gourmands. La pâte terminée, les emporte-pièces entrent en action. Les recettes peuvent varier et chaque famille a ses spécialités mais l'important c'est surtout le moment passé ensemble.