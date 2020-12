"Coup de cœur de Noël" : les santonniers de Provence

Dans son atelier, à quelques pas du vieux port, Eliane fabrique toute l'année, depuis 24 ans, des santons en argile. Un art précis et intime qui donne une âme à chaque santon. Il faut du temps pour exercer ce métier. Le cœur d'un santonnier s'ouvre à chaque santon qu'il dessine et façonne. À Aubagne (Bouches-du-Rhône), la passion de Stéphane Campana est toujours aussi grande après plus de 20 ans de métier. Il prend soin de toutes ses créations. "Chaque fois que j'en fais un, je suis toujours ému de voir le résultat", a-t-il confié. Il est également fier de perpétuer la culture provençale et transmettre à chaque fête de Noël cette tradition lors de la foire de santons. Une plongée dans un autre temps.