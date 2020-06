"Coup de cœur pour nos marchés" : le marché de Roscoff et son emblématique oignon

Le marché de Roscoff offre un paysage et une ambiance uniques. Chaque mercredi, il se tient au pied du phare où produits de la terre et de la mer se côtoient. Mais la star du marché, c'est l'oignon de Roscoff. Avec son appellation d'origine contrôlée et protégée, ce légume fait la fierté du territoire. On y trouve aussi d'autres produits incontournables comme les crêpes, les huîtres ou encore le homard.

Depuis le 13 mai, les 24 correspondants de TF1 dans les anciennes régions métropolitaines plus La Réunion et la Martinique vous font découvrir, à raison de deux ou trois par semaine, leurs coups de cœur pour un marché. De votre côté, vous êtes invités à faire votre choix en votant pour la proposition qui vous tient le plus à cœur. Celle qui aura recueilli le plus de suffrages sera révélée le vendredi 10 juillet par Jean-Pierre Pernaut en direct dans le JT de 13H et sera votre "coup de cœur des marchés".

