"Coups de cœur pour nos marchés" : à Loches, le fromage de chèvre

Le marché de Loches, en Indre-et-Loire, est un véritable lieu de vie et de partage. Organisé en plein cœur de la ville, il réunit de nombreux producteurs venant des communes avoisinantes. Le fromage de chèvre constitue l'un des produits emblématiques de la région. Frais, demi-sec ou encore plus affiné, il représente un véritable savoir-faire local. Et pour finir ses courses en beauté, rien de tel qu'un moment convivial en terrasse.

Depuis le 13 mai, les 24 correspondants de TF1 dans les anciennes régions métropolitaines plus La Réunion et la Martinique vous font découvrir, à raison de deux ou trois par semaine, leurs coups de cœur pour un marché. De votre côté, vous êtes invités à faire votre choix en votant pour la proposition qui vous tient le plus à cœur. Celle qui aura recueilli le plus de suffrages sera révélée le vendredi 10 juillet par Jean-Pierre Pernaut en direct dans le JT de 13H et sera votre "coup de cœur des marchés".

