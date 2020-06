"Coups de cœur pour nos marchés" : direction Dieppe et ses produits de la mer

Les Normands avaient déjà choisi Dieppe (Seine-Maritime) ces deux dernières années pour l'élection du "plus beau marché de France". Cette année, le marché de la ville est en lice pour l'opération "Coups de cœur pour nos marchés". Les étals étant situés face à la mer, les poissons et les crustacés proposés sont d'une fraîcheur incomparable. Les habitants de la région sont très attachés aux produits de la mer et la plupart d'entre eux ont un lien familial avec ce marché. Ce qui lui donne une chaleur et une ambiance particulières.

Depuis le 13 mai, les 24 correspondants de TF1 dans les anciennes régions métropolitaines plus La Réunion et la Martinique, vous font découvrir, à raison de deux fois par semaine, leurs coups de cœur pour un marché. De votre côté, vous êtes invités à faire votre choix en votant pour la proposition qui vous tient le plus à cœur. Celle qui aura recueilli le plus de suffrages sera révélée le vendredi 10 juillet par Jean-Pierre Pernaut en direct dans le JT de 13H et sera votre "coup de cœur des marchés".

Pour voter, c'est ici.