"Coups de cœur pour nos marchés" : Joigny et ses producteurs locaux passionnés

A Joigny (Yonne), il n'y a pas d'heure pour savourer les escargots. Ce n'est pas sous les halles de la commune que l'on dira le contraire. Hormis les escargots, on y retrouve également d'autres produits locaux provenant de producteurs passionnés. Deux fois par semaine, 50 exposants donnent rendez-vous aux amateurs de produits frais. Ici, le sens de l'humour et celui du partage ont permis de tisser les liens entre les clients et les commerçants.

Depuis le 13 mai, les 24 correspondants de TF1 dans les anciennes régions métropolitaines plus La Réunion et la Martinique vous font découvrir, à raison de deux ou trois par semaine, leurs coups de cœur pour un marché. De votre côté, vous êtes invités à faire votre choix en votant pour la proposition qui vous tient le plus à cœur. Celle qui aura recueilli le plus de suffrages sera révélée le vendredi 10 juillet par Jean-Pierre Pernaut en direct dans le JT de 13H et sera votre "coup de cœur des marchés".

