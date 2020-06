"Coups de cœur pour nos marchés" : Le fromage de brebis du marché de Saint-Jean-de-Luz

À Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), le fromage de brebis est un pur produit fermier et artisanal. Chaque vendredi, ce produit de l'agriculture basque est présent sur les étals des halles. Arrivés spécialement des saloirs et des différentes fermes de la région, les fromages de brebis ont un goût spécifique en fonction du berger qui les façonne. Hormis ces fromages, le marché de Saint-Jean-de-Luz, c'est également une large palette de saveurs et de produits frais aux rayons.



