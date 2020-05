"Coups de cœur pour nos marchés" : à Bergues, chez les ch’tis, le fromage à l'honneur

L'opération "Coup de cœur pour nos marchés" met à l'honneur les marchés de nos régions de France et leurs plus beaux produits. A Bergues, très belle ville flamande révélée par "Bienvenue chez les ch’tis", les producteurs locaux déballent leurs produits chaque lundi matin place Gambetta. A l’ombre du beffroi qui résonne, fromage de Bergues, fruits et légumes, saucissons, que du local et du bon ! Un marché où l'on sent, malgré la crise sanitaire liée au coronavirus, la convivialité propre aux ch'tis !