"Coups de cœur pour nos marchés" : le marché de la Flotte et les huîtres de l'île de Ré

Caché au milieu du village, le marché de la Flotte de Poitou-Charentes reste un lieu de vie. Un concentré de terroir charentais s'y offre aux visiteurs. En plus des poissons, des fruits et légumes, on trouve aussi toutes sortes de fromages sur les étals. Et la star du marché c'est évidemment les fameuses huîtres de l'île de Ré. Un coquillage patiemment élevé à deux pas de la halle par une poignée d'ostréiculteurs.



