"Coups de cœur pour nos marchés" : la fameuse halle aux volailles du marché de Maringues

Le marché de Maringues, l'un des plus anciens du Puy-de-Dôme, a lieu chaque lundi. Les habitués comme les 80 commerçants sont toujours au rendez-vous. Des étals alimentaires, des vêtements, des accessoires... le marché ne manque de rien. Mais Guillaume Frixon, correspondant de TF1 dans la région, a eu un coup de cœur pour la fameuse halle aux volailles, unique dans la région. Ici, on trouve des coqs, des poules, des canards, des pigeons... et même des lapins.

Depuis le 13 mai, les 24 correspondants de TF1 dans les anciennes régions métropolitaines plus La Réunion et la Martinique vous font découvrir leurs coups de coeur pour un marché. De votre côté, vous êtes invités à faire votre choix en votant pour la proposition qui vous tient le plus à cœur. Celle qui aura recueilli le plus de suffrages sera révélée le vendredi 10 juillet par Jean-Pierre Pernaut en direct dans le JT de 13H et sera votre "coup de coeur des marchés".

