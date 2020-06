"Coups de cœur pour nos marchés" : le marché d'Aligre, l'un des plus populaires de Paris

Paris a plusieurs ventres, mais Aligre est sans doute celui qui gargouille le plus. Avec ses prix bas, c'est l'un des marchés les plus populaires et les plus adorés par les Parisiens. Il dispose d'un espace couvert, d'un marché extérieur, mais aussi d'une brocante. Et sur les étals en plein air, on ne vend que des fruits et légumes en provenance des quatre coins du pays.