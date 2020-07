"Coups de cœur pour nos marchés" : retour à Montbrison, le lauréat 2019 du "Plus beau marché de France"

Un an après avoir été élu "Plus beau marché de France", l'heure est au bilan pour le marché de Montbrison, et il est plus que positif pour ses 200 commerçants. Une notoriété qui se savoure sans modération, comme la Fourme de Montbrison. Le marché accueille désormais une vingtaine de commerçants supplémentaires. Ses bons produits attirent plus de 7 000 visiteurs chaque samedi matin.



