"Coups de cœur pour nos marchés" : Saint-Pierre à La Réunion sur la troisième marche du podium

Il a été difficile de départager le troisième et le second marché sur le podium de l'opération "Coups de cœur pour nos marchés" de TF1. Celui de Saint-Pierre, à La Réunion, est finalement arrivé en troisième position. Une nouvelle qui réjouit les habitants et les commerçants. Cette place, ils la doivent à la qualité de leurs produits et plus particulièrement à la vanille.