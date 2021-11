Covid-19 : des mairies forcées d'annuler le repas de fêtes de fin d'année des anciens

À Bressols (Tarn-et-Garonne), la salle des fêtes restera vide pour Noël. Car la mairie vient d'annuler le traditionnel gouter entre les enfants de l'école et les personnes âgées. "Il y a une quinzaine de jours, on pensait pouvoir le faire, mais avec la recrudescence récente de la transmission du Covid-19, on s'est dit qu'on risquait d'exposer les enfants et les ainés", explique le maire, Jean-Louis Ibres. Une décision prise à contrecœur, mais bien comprise.