Finistère : il se déguise chaque soir en gendarme pour annoncer le couvre-feu au mégaphone

Une manière pour ce comédien et intermittent du spectacle de dénoncer l’absurdité du couvre-feu, surtout ici au fin fond du Finistère : "C’est ça le message. Dès le premier soir, ça m’a énervé cette histoire de couvre-feu. Ici, ça sert pas à grand-chose vu la densité de population, il n’y a personne." Dans le village, beaucoup partagent le sentiment d’Eric : "On est vraiment la première région en Bretagne à ne pas être touchée, on ne comprend pas trop, 18h c’est dur pour tout le monde" dit un habitant.

Pour les habitants du village, dont certains, dont des enfants, suivent le faux gendarme lors de sa "tournée", c'est un divertissement agréable avant que chacun ne regagne son domicile. "Il est là tous les soirs, depuis le début. Tous les soirs à 17h30, il fait son traditionnel 'Il fait noir !' et c’est à nous de répondre : 'Ta gueule !'", s'amuse un Lampaulais au micro de TF1. "Il nous fait sourire et rire depuis plus d’un mois, c’est notre petit plaisir du soir", se réjouissent quant à eux Jacques et Anne, qui offrent des pâtisseries à Eric lors de son passage.