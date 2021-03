Impossible de se produire en public ? Elle joue et chante derrière une vitre au marché

"Le moral est en baisse. Donc un sourire, une musique, un visage et pas seulement un disque, ça ne peut faire que du bien", témoigne une femme ravie de profiter du spectacle en faisant ses courses. Un spectacle "beau à voir" pour l'assistance. "Elle est derrière une vitre mais au moins, on la voit en réel et pas derrière un écran", souligne un autre client.

Le public a le droit d’écouter, mais à condition de ne pas se regrouper. Pour en arriver là, il a fallu convaincre les autorités. "On l'a fait en accord avec la préfecture, en lançant un croquis, une demande, un protocole. La chanteuse est vraiment dans une pièce indépendante du marché. Il n’y a pas de contact direct avec le public", explique Mickaël Couchouron, l'organisateur du marché des producteurs.

Après une longue période sans spectateurs, Muriel D’ailleurs est ravie. "Ça faisait effectivement six mois que je n’avais pas pu jouer devant des gens et que j’étais toute seule enfermée dans ma salle de bain avec ma guitare", sourit l’artiste. "Même si c’est à travers la vitre, on est content de voir les regards des gens, les sourires, les gens qui passent", poursuit-elle. Soutenir les artistes, tel est le nouveau défi de ces commerçants.