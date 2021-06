Covid-19 : la braderie de Lille de nouveau annulée

La braderie de Lille est la plus grande braderie d'Europe. Comme l'an dernier, elle vient d'être annulée. "C'est vraiment dommage" ; "On comprend, on n'est pas en colère, on est malheureux", énoncent des passants. La décision a été prise en marge de l'arrivée des nouveaux variants dans l'Hexagone. À noter que cet événement très populaire brasse plus de deux millions de visiteurs par an.