VIDÉO - Le pass sanitaire déçoit les commerçants du marché aux santons à Marseille

Les santonniers réalisent la majeure partie de leur chiffre d'affaires juste avant les fêtes, et la foire de Marseille est la plus importante de la région. "On retrouve la foire aux santons, l'année dernière, ça a été tellement difficile avec le Covid. On a tous la patate, on a tous le sourire", se réjouit Gisèle Vouriot santonnière dans le 6e arrondissement marseillais.