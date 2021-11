Covid-19 : un vaccibus sillonne les routes des Vosges

Jour de marché à Fraize ce vendredi. Et un stand un peu particulier attire les habitants : le vaccibus. Sylviane s'est levée tôt ce matin, car elle a un programme bien rempli. Elle a reçu sa troisième dose d'injection contre le Covid-19. Comme elle, une trentaine de personnes profitent du passage de ce vaccibus dans leur village. "C'est plus simple. On habite dans la montagne là-haut, alors on a dit qu'on va venir ici", lance l'un d'entre eux.