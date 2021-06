Covid-19 : y aura-t-il des bals populaires et des fêtes de village cette année ?

PANDÉMIE - Alors que beaucoup de villes ont déjà été privées de leurs bals du 14 juillet l'an dernier, le gouvernement a autorisé cette année la tenue de ces moments populaires à condition de suivre un protocole sanitaire strict. Un problème pour les petites communes qui n'ont pas les moyens financiers de le faire respecter.

Alors qu'en 2020, les festivités liées au 14 juillet avaient presque toutes été annulées à cause du Covid, le gouvernement a autorisé cette année la tenue de ces moments populaires à condition de respecter un protocole sanitaire strict. Un problème pour les petites communes qui n'ont pas les moyens financiers de veiller au respect du pass sanitaire ou de faire respecter les distanciations sociales.

Comme à Noueilles, un petit village de 400 habitants en Haute-Garonne. Il y a deux ans, 4000 personnes s'y étaient réunies pour le 14 juillet, autour d'un grand repas puis d'un orchestre. "Franchement, c'était une belle fête et il y avait beaucoup de monde", se souvient avec émotion Myriam Soula, membre du comité des fêtes de Noueilles. Mais en 2021 et pour la deuxième année consécutive à cause du Covid, la fête n'aura pas lieu. Malgré la levée du couvre-feu, les contraintes restent trop nombreuses. "S'il faut les masques, rester assis, une fête de village, c'est une fête de village, on ne peut pas rester assis", poursuit Myriam, déçue que la fête n'est pas lieu pour la deuxième année de suite.

D'autant plus que veiller au respect des consignes sanitaires coûte cher et le Covid a mis à mal la trésorerie des petites communes et des associations, comme l'explique au micro de TF1, Sylvie Joyat, présidente du comité des fêtes de Noueilles. "Les mairies ont eu des frais liés au Covid, donc les subventions vont forcément baisser", développe-t-elle. Sans compter qu'une grande partie des financements provient de repas et d'animations organisés tout au long de l'année, qui n'ont pas eu lieu en 2021 à cause de la pandémie.

Les orchestres de bal mis à mal par la pandémie

Un coup dur pour les habitants du village, après un an de pandémie. "Ça aurait été bien de faire la fête", déclare un petit garçon, bras dessus, bras dessous avec son père. "Ça manque ! Dans un village, c'est super important et c'est ce qui fait vivre le village", lance une passante.

Pour les orchestres de bal, la pilule est aussi difficile à avaler. Dans une salle de fête de Pouyastruc dans les Hautes-Pyrénées, le groupe ADN prépare sa tournée estivale. Musiciens, danseurs et techniciens font tout pour honorer leurs engagements, mais les annulations sont nombreuses. Comme l'explique Audrey Idiart, chanteuse du groupe ADN, "on a déjà une dizaine d'annulations, on va surement en avoir d'autres" déplore-t-elle. "Les comités attendent vraiment le dernier moment pour se décider à prendre un orchestre ou non, à faire les fêtes ou non." Comme à Noueilles, des centaines de bals populaires et de fêtes de village ont été annulés partout en France, à cause de la pandémie.

L.G

