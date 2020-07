Création du parc naturel régional du Mont Ventoux : qu’est-ce que ça va changer ?

Prisé des marcheurs et surtout des cyclistes, le Mont Ventoux attire chaque année plus de 700 000 touristes. Victime de son succès, la montagne s'est fragilisée. Pour Bernard Mondon, écrivain, directeur de la revue "Les carnets du Ventoux", il fallait absolument la protéger. Avec la création du parc naturel du Mont Ventoux, des subventions nationales et même européennes devraient permettre de mieux canaliser les flux de visiteurs.



Au sommet, les travaux ont déjà commencé. "Juste au-dessous, il y a un nouveau tracé qui va permettre aux voitures et aux cars de franchir le sommet sans perturber les cyclistes ni les piétons". Pour Juan Chacon, ces aménagements sont une bonne nouvelle, même s'il reste méfiant. Ce restaurateur situé dans la montée souhaite "qu'il n'y ait pas trop d'interdits, qu'on puisse venir faire du vélo, marcher, faire des randonnées et du ski".



Le parc naturel régional ne sera pas une mise sous cloche d'un territoire de 85 000 hectares, assure son directeur Ken Reyna. "C'est un outil qui est fait pour toutes celles et ceux qui aiment le Ventoux". Un outil de promotion du territoire, mais aussi une fierté pour les habitants. Cela faisait une dizaine d'années que la collectivité se battait pour obtenir le neuvième parc de ce type en PACA.



