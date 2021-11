VIDÉO - "La situation devient difficile" : des agriculteurs du Tarn ont rallumé les feux de détresse

Bernard Palous, éleveur, a constaté, de son côté, une hausse de prix des aliments pour ses vaches ; cela représente 2 000 euros de plus rien que pour l'alimentation. Par conséquent, ses marges rétrécissent et son salaire plafonne. Bruno Madaule, lui, également sollicité dans notre reportage, est céréalier. Pour lui, c'est l'engrais qui est devenu inabordable. Résultat : les coûts de production s'envolent avec des conséquences qui pourraient être fatales.

Le choix de la date de cette action le 25 novembre n'a pas été choisi au hasard, il s'agit de la veille du Black Friday. La colère des agriculteurs pourrait être atténuée par l'application prochaine de la loi Egalim, passée le 30 octobre 2018, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. Une loi qui vise donc à rétablir l’équilibre des relations commerciales producteurs-grande distribution et permettra aux agriculteurs d'indexer leur prix de vente au coût de production.