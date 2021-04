"C’est con, il était bien ce commerce" : l'affichette percutante de magasins landais en souffrance

"C’est con, il était bien ce commerce". Le message interpelle. Quatorze commerçants de Gabarret l’ont affiché pour sensibiliser les riverains à l’importance des commerces dans les petites communes. À l’origine de cette initiative, Cédric Costes, lui-même commerçant qui dénonce le fait que les habitants commandent désormais sur Internet. Il s’est inspiré de commerçants de la Somme qui avaient, eux aussi, mis ces affiches : "Ça fait depuis début mars où c’est très calme, il n’y a plus personne et on se dit 'mais ce n’est pas possible, il va falloir faire quelque chose'", explique-t-il. "Aujourd’hui, c’est facile de commander sur Internet, tout le monde le sait et ça serait bien de changer ses habitudes, de revenir vraiment à du social, voir des commerçants, parler, discuter, échanger".