Cruard Reporter : Vitré, la ville sans chômage

Benjamin Cruard est allé faire son enquête à Vitré pour percer le secret de cette ville qui ne connaît pas de chômage. Là-bas, tout a été organisé pour faciliter la communication entre les différents acteurs. D'ailleurs, ces derniers ont été regroupés dans un seul et même endroit : la maison de l'emploi. Du côté des entreprises, une nouvelle façon de recruter à été adoptée. Les recruteurs ne regardent plus les CV mais détectent, lors de l'entretien, la capacité et la motivation des candidats. Le maire, lui aussi, y a mis son grain de sel puisqu'en 40 ans de mandat, il a opté pour une politique pro-entreprise et cela a marché.





