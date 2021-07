Cueillette des champignons : les amateurs se régalent déjà

Depuis quelques jours, Jean-Michel Labrousse arpente les forêts de la Creuse. Le voilà un panier dans une main, un bâton dans l'autre, sans oublier une bonne paire de bottes car la météo est particulièrement propice. Plus que les cèpes, ce sont surtout les girolles que l'on trouve en ce moment. Celles-ci ont mis quelques jours à pousser. Et pour les ramasser, le cueilleur prend toutes les précautions afin de les détacher sans les arracher.

"Elle a une belle couleur qui tranche bien avec le reste des sous-bois. Elles sentent très bon", explique-t-il. Après plusieurs années décevantes, la cueillette s'avère fructueuse et la saison prometteuse. Le résultat, on a pu avoir deux à trois kilos de girolles en une heure et demie ou deux heures de balade dans les sous-bois. Il ne reste plus maintenant qu'à les déguster. Pour ceux qui voudraient en profiter, les conditions pour la cueillette des champignons devraient rester idéales pendant quelques jours encore.