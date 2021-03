Cultivateurs de pommes en Bretagne, ils défendent les variétés anciennes

Les variétés de pommes, il y en a 3 000 en Bretagne. Celles plus anciennes sont alors délaissées et ignorées. Pour les préserver, David et Delphine Trumier ont acheté il y a quelques mois un verger à Plumaudan (Côtes-d'Armor). On y trouve des variétés rares, difficilement identifiables. Ils ont donc décidé de faire appel aux Mordus de la Pomme, une association qui lutte pour préserver ce patrimoine régional en voie de disparition.