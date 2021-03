Cyberattaque à Angers : deux mois après, la police ne peut toujours pas dresser de PV

"Ça aurait été sympa de nous prévenir." C'est une nouvelle qui laisse un goût amer aux Angevins. Depuis le 16 janvier dernier, la police municipale ne peut plus dresser de PV. Les horodateurs, eux, fonctionnent toujours. "Ce n’est pas normal de ne pas nous le dire, je trouve qu’il faut être assez honnête avec les gens", affirme un automobiliste. "On aurait pu économiser un petit peu de sous", poursuit une autre.

Ce piratage informatique bloque encore les sites internet de la bibliothèque et de la garderie. Dans le reportage en tête de cet article, une maman a des difficultés pour réserver le centre aéré. "Normalement, on fait ça tranquillement dans notre salon sans avoir rien à demander à personne, là il a fallu appeler la mairie", explique-t-elle.

La cyberattaque a visé la clinique d’Anjou également. Aujourd’hui encore, tous les services n’ont pas retrouvé leur système informatique, un retour au papier pas toujours simple. "Au départ, ça a pris plus de temps parce qu’il faut se remettre au papier", déclare une infirmière. Un "plan blanc" a été déclenché pour mobiliser le personnel plus longtemps et stabiliser la situation. "Ça nous a surpris, on ne s’attendait pas à ça à ce moment-là. On était déjà en pleine crise Covid donc cette crise s’est rajouté à la crise", témoigne un infirmier.