Cette route détient le record de France des variations de limitation de vitesse

Un record en France ! Sur la départementale D974, entre Beaune et Dijon, la vitesse change en moyenne tous les 860 mètres, soit toutes les 45 secondes, sur une trentaine de kilomètres. C’est ce que révèle l’enquête menée par le magazine Auto Plus. L’équipe de TF1 a voulu vérifier et vous demander ce que vous en pensiez.

"C’est un peu pénible parce que la vitesse passe de 90, à 80 et même à 70 km/h, mais bon, il faut respecter les limitations", nous confie une automobiliste. "On se dit ‘mince est-ce qu’on est à 50, 70 ou 90 ?’ En plus, il y a eu le changement de 90 à 80 km/h", affirme une autre conductrice.