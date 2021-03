Dans cette épicerie solidaire, chacun paye en fonction de ses revenus

L’épicerie solidaire que vous fait découvrir TF1 dans le reportage ci-dessus n’est pas un magasin comme les autres. Elle a ouvert à Verdun (Meuse) il y a quelques semaines, et a déjà trouvé ses clients. Ici, ils payent moins cher leur panier en fonction de leurs revenus. "C’est bien d’aider ceux qui en ont besoin", témoigne un bénéficiaire.

Pour se fournir en produits alimentaires, l’association qui gère les lieux a créé un partenariat avec une grande surface de la ville. Le directeur de cette dernière ne propose pas seulement des prix intéressants, il prodigue également quelques conseils commerciaux. "Sur les premiers mois, c’est simple, on définit l’assortiment ensemble, ( ) on leur accorde une remise sur tous les produits qu’ils prennent, quelles que soient les quantités, et puis on fera un bilan dans quelques mois et on regardera où on en est", explique Didier Depierre, directeur de l'enseigne Cora de la ville.