Dans l'Aisne, un élu fait cadeau de ses indemnités aux associations de son village

Guillaume Wabont a 29 ans, il est pharmacien hospitalier. Mais en plus, il est élu au conseil municipal de son village de Beaurevoir (Aisne) depuis un an. Au vu du contexte difficile, il a décidé de verser la totalité de ses indemnités aux associations de sa commune. "300 euros par mois, ils ne vont pas me servir à quelque chose et je pense qu'ils sont plus utiles à être donnés aux associations qui agissent en faveur des habitants ou du territoire", confie-t-il.