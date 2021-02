Dans l'antre de Laurent Donzé, collectionneur de skis anciens

A la Chaux-de-Fonds, en Suisse, le ski de fond, c'est un peu une religion. Alors, un temps maussade ou un ciel bouché ne peut décourager Laurent Donzé, un enfant du pays. Quand il rentre chez lui, il pose ses skis et retrouve du sol au plafond d'autres skis, ceux de son incroyable collection. Depuis 40 ans, cet ancien professeur de chimie récupère et restaure de vieux skis. Il possède plus de 3 000 paires mais aussi des raquettes, des luges, des fixations et tout ce qui peut raconter l'histoire de la glisse du XIXe siècle à nos jours.