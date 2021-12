Dans l'Oise, ce cinéma se déplace là où il n'y en a pas

Siège en velours rouge, regard émerveillé et pourtant, nous ne sommes pas dans un cinéma, mais dans une salle communale. Ici, son voisin de fauteuil est aussi son voisin de quartier. "On peut discuter avant et après avec les gens" ; "On se connaît presque tous et on se donne rendez-vous tous les quinze jours", lancent des spectateurs.